Brasiléia implanta atendimento telediagnóstico na zona rural

A prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de saúde e em parceria com o núcleo estadual de telessaúde do Estado do Acre, realizou a implantação de mais um ponto de Eletrocardiograma com laudo. Esse ponto implantado na unidade de saúde Ricardo Barbosa, na BR 317, km 26, é o terceiro implantado no município, sendo que o primeiro começou a ser utilizado no ano de 2019, na unidade de saúde Tufic Mizael Saady.

O telediagnóstico é o diagnóstico efetuado a distância, ou como definido pelo Ministério da Saúde, serviço “que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias geográfica e temporal” (Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde).

A coordenação municipal de Atenção Básica à saúde de Brasiléia esteve nos últimos dias, juntamente com o técnico Herzen, na unidade de saúde Ricardo Barbosa, para realizar a implantação da terceira ferramenta no município. Dessa forma, a população rural terá um ponto de referência para a realização de exames de Eletrocardiograma, que já vem laudado. Com isso a população rural que necessita desse serviço não precisará se deslocar até a zona urbana do município ou até mesmo se deslocar até Rio Branco, onde era realizado anteriormente.

O coordenador municipal de Atenção básica de Brasiléia, Dhyekson Silva, informa que agora é possível realizar os exames de Eletrocardiograma, inclusive detectar alterações cardíacas, apontadas no laudo do exame.

“Através da análise precisa dos exames, é possível detectar diagnósticos de forma precoce, o que favorece o tratamento oportuno dos pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Joãozinho Melo, fala a respeito do serviço de saúde ofertado à população. ” Estamos muito felizes em proporcionar mais essa prestação de atendimento à nossa população, que tanto precisa ser assistida com qualidade e eficiência por parte do Poder público”, afirmou.

Com a implantação do telediagnóstico no km 26, Brasiléia passa a dispor de 3 (três) pontos de Eletrocardiograma no município: Unidade de saúde Tufic Mizael Saady, Unidade de saúde Raimunda Antônia no bairro Marcos Galvão e Unidade de saúde Ricardo Barbosa, no km 26. A próxima implantação prevista é na unidade de saúde Francisco de Assis, no bairro Sumaúma, que já dispõe de aparelho de eletrocardiograma.