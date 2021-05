Rodrigo Damasceno rebate Cadmiel: “abra mão do seu salário, como eu vou fazer”

Ao tomar conhecimento das declarações do deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) na Assembleia Legislativa que o criticou por ter desistido de trabalhar como médico obstetra da cidade de Feijó, o médico Rodrigo Damasceno procurou o ac24horas para rebater o parlamentar tucano.

Damasceno confirmou que vai trabalhar na cidade de Feijó, que abrirá mão de seu salário e que vai oferecer ultrassonografia de graça para a população dos dois municípios enquanto estiver afastado das funções devido uma cirurgia que fará no ombro.

“Pelo visto o nobre deputado Cadmiel esqueceu do decoro parlamentar que deveria lhe ser pertinente. Deputado, faça como eu fiz, abra mão do seu salário, como eu vou fazer, e ajude a população de Feijó. Talvez, isso para o senhor seja coisa de louco, já que não tem o costume de ajudar. Mas saiba que eu vou fazer isso por Feijó e você que foi eleito deputado pelo município o que está fazendo? Além de tentar se promover à custa dos outros. Deveria esse exemplo partir do senhor, infelizmente estamos mal representados. Saiba que eu também pago seu salário e infelizmente julgo que não seja a altura de sua capacidade”, disse o profissional da saúde.

Questionado se havia mudado de ideia com relação às declarações da semana passada, Damasceno explicou que firmou compromisso com a população. “Sim, já fiz meu compromisso com a população. Por mim, após operar meu ombro, retorno trabalhando em Tarauacá e Feijó. E no período em que não puder trabalhar fazendo parto, vou oferecer Ultrassonografias de graça à população dos dois municípios. Estando afastado sem ônus pela Sesacre”, explicou.