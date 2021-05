Friale anuncia chegada de uma nova frente fria para quinta-feira

O meteorologista Davi Friale informou a chegada de uma nova frente fria marcada para esta quinta-feira (6). Segundo ele, a friagem chegará com fortes rajadas de vento da direção sudeste.

Logo em seguida, uma onda de frio polar, com intensidade moderada, começará a penetrar e provocar a segunda friagem do ano no Acre, derrubando a temperatura um pouco mais do que a primeira, que chegou no último dia 25 de abril.

Segundo o meteorologista, a temperatura cai um pouco mais, com mínimas previstas por nós, ao amanhecer, entre 14 e 17ºC, em Rio Branco, Brasiléia e demais cidades do leste e do sul do Acre, assim como no sul e oeste de Rondônia.

Na sexta-feira (7), o dia inteiro será frio, com muitas nuvens, cujas máximas deverão ficar abaixo de 24ºC. Em Cruzeiro do Sul, as mínimas vão oscilar entre 18 e 20ºC.

“Com esta segunda friagem, deverão ocorrer novos recordes de frio de 2021. Até o momento, as menores temperaturas do ano, registradas no Acre, foram 17,7ºC, no Parque Estadual do Chandless, e 18,7ºC, em Rio Branco, ocorridas às 5h da última sexta-feira (30)”, alertou Friale.