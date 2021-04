PSB entra no jogo do xeque-mate do Senado

O PSB terá candidato ao Senado. É a última grande novidade no tabuleiro de xadrez da eleição de 2022, com a dúvida sendo com que pedra vai entrar para tentar dar o xeque-mate, na única vaga de senador, em disputa no próximo ano.

Dois nomes estão sendo discutidos dentro do partido: o da ex-prefeita Socorro Neri com maior tendência, e o do deputado Jenilson Leite (PSB). A informação foi dada ontem ao BLOG DO CRICA pelo próprio Jenilson, que ressaltou, o favoritismo da ex-prefeita para a indicação pelo partido: “A Socorro fez uma boa gestão em Rio Branco, e é um nome preparado. Seria uma ótima opção para o Acre”. Veio confirmar a revelação feita pelo ex-deputado Luiz Calixto em sua página no Facebook sobre a candidatura de Socorro Neri.

Seja Jenilson ou Socorro são dois nomes qualificados. O lado antagônico é ser o PSB sem bases políticas em todo o estado. Mas Jenilson acha que, este é um ponto a ser superado no decorrer da campanha.

A ex-prefeita levaria a vantagem de ser conhecida no maior colégio eleitoral do estado, Rio Branco, onde fez uma boa gestão na prefeitura, e chegou a ir ao segundo turno na tentativa de um novo mandato. Ele se diz confiante que a ex-prefeita Socorro Neri tem tudo para decolar rumo ao Senado.

TODOS QUEREM IR PARA O CÉU

O grande número de nomes aspirando ser candidato ao Senado, mostra que a briga será grande para conseguir a passagem para fazer parte do céu político – o Senado. Mailza Gomes, Márcia Bittar, Socorro Neri, Flaviano Melo, Jéssica Sales, Sanderson Moura, Alan Rick, e Jorge Viana, são os nomes postos até para a corrida do próximo ano.

FAZENDO FIGA

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) deve estar fazendo figa na torcida que este seja o quadro ao Senado em 2022.

CHAPA FECHADA

COM A VOLTA do governador Gladson ontem ao PP, a vaga na sua chapa para o Senado fica fechada com a senadora Mailza Gomes (PP), disputando novo mandato.

JOGO DA LÓGICA

É O JOGO DA LÓGICA. A senadora Mailza Gomes (PP) está no cargo, é a presidente do partido, tem aval da direção nacional, e quer ser candidata, o que a deixa em posição privilegiada para ter o seu nome referendado.

TRABALHANDO PARA SER

PERGUNTEI ontem a senadora Mailza Gomes (PP) se ela seria candidata a um novo mandato. Me disse que “sim”, e que estava trabalhando politicamente neste sentido.

OPINIÃO VINDA DA CORTE

PERGUNTEI ontem a uma figura do poder, se a presença do prefeito Bocalom no ato do PP, significava uma aliança para 2022, com o Gladson. Resposta: “com o desgaste que se encontra, é bom que continua ele lá e nós aqui”.

CONSELHOS DA VOVÓ

MINHA QUERIDA VOVÓ costumava citar muito este ditado: “quem muito se abaixa, o fundo aparece”. Foi o que aconteceu com o senador Márcio Bittar (MDB), se prestou a defender todas as pautas negativas para agradar o presidente Bolsonaro, e saiu da relatoria do orçamento da União achincalhado pelo próprio Planalto.

O QUE RESTOU DO SEU LATIFÚNDIO

O senador Márcio Bittar (MDB) chegou a ser comparado na condução do orçamento, pelo ministro Paulo Guedes, como um macaco desastrado, e definiu seu relatório como “troço.” Márcio, depois do presidente, você está no mais alto cargo da política, não devia deixar ser usado.

OFENSA AO JABOTI

O GOVERNADOR Gladson comparou a celeridade da vacinação na capital ao “passo de um jaboti”. É uma ofensa ao jaboti, lembra mais o andar de uma lesma.

NÃO ESTARIA FALANDO

A EX-PREFEITA Socorro Neri não tem que se sentir incomodada ao ser citada para ocupar cargo no governo ou como candidata a mandato eletivo, se é citado é por ter relevância. E, na política, a especulação é do jogo.

ALHOS NÃO SÃO BUGALHOS

O SAUDOSO ex-deputado Luiz Pereira teve uma votação grande para a PMRB, quase ganha a eleição. Saiu no pleito posterior a deputado, e teve uma cuia de votos. A Socorro não pode por isso, se mirar na eleição municipal.

CASA DE MÃE JOANA

LEIO QUE, CUBANOS interditaram a ponte que liga o Brasil ao Peru, em Assis Brasil. Nem em sonho, eles fariam isso em Cuba, a peia comia! Não prego que sofram o mesmo no Brasil, mas não têm o direito de interditar o comércio entre dois países. Viramos uma casa de Noca?

CRISE DESNECESSÁRIA

NÃO BASTASSE a crise entre o governador Gladson e o vice Major Rocha, explode uma crise na caserna, entre o secretário de Segurança, Paulo Cézar, e os oficiais da PM.

DESVIO DE CONDUTA

NÃO ENTRO NEM no mérito da briga na Segurança, não existe outra pauta para o setor que não seja combater a violência, e trabalhar para deixar a população segura. Sentem e conversem, senhores, é uma briga sem sentido.

QUEM SABE FAZ A HORA

A POLÍTICA é de momentos. 2022 é um cenário, 2026 será outro, diferente. Ao fazer um acordo para apoiar a reeleição da deputada Maria Antônia (PROS); e na contrapartida ser apoiada pelo PROS, para deputada federal, a prefeita Fernanda Hassem (PT) joga certo.

É NATURAL

NATURAL que, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, não fale agora que será candidata a Federal. Mas, o cargo de prefeita é pequeno para quem aspira voar mais alto.

CURRAL ELEITORAL

HÁ ÓRGÃO NO GOVERNO sendo transformado em mero curral eleitoral para a eleição a deputado no próximo ano.

TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI

Estamos num Estado de Direito. Não numa Ditadura Militar, e leis são para serem seguidas. Quem disse que, alguém ser evangélico está acima da lei de um país?

COMEMORAR A PANDEMIA?

A CARREATA dos evangélicos é um direito, protestar é da democracia, o que se contesta é querer o segmento quebrar o protocolo que protege os acreanos contra mais mortes pelo Covid, e liberar aglomerações nos templos.

NÃO SÃO ESSA COCA-COLA

NÃO PENSE o segmento que, é decisivo numa eleição para o governo ou de senador, em eleição majoritária o eleitor vota no perfil, na empatia, não quer saber se o candidato é evangélico, católico, da umbanda ou espírita.

MP CUMPRE SEU PAPEL

O MP estadual e o MP federal estão cumprindo um papel da maior relevância nesta pandemia, jogando sempre a favor da ciência, relegando o misticismo, e aplicando a lei.

FRASE MARCANTE

“Quando um dever parece por demais pesado, pode-se aliviá-lo cumprindo-o com o maior escrúpulo.” Goethe