Nada de bombástico

A DECLARAÇÃO feita esta semana pelo prefeito Tião Bocalom de que, se o senador Sérgio Petecão (PSD) disputar o governo na eleição do próximo ano, terá o seu apoio, não pode ser vista como algo bombástico no cenário eleitoral de 2022.

O Bocalom é conhecido com uma figura ranheta em algumas posições, mas tem uma virtude, que é a da lealdade. Nada mais natural que suba no palanque do Petecão, este sendo candidato ao Palácio Rio Branco, porque entre as suas qualidades, a principal, é ser leal a quem lhe foi leal, e isso não é pouca coisa, não é todo político que é leal. Pelo contrário, a trairagem domina a política.

O Petecão foi o principal puxador da sua campanha, quando esteve presente desde a viabilização da sua candidatura, cheia de percalços, até a garantia dos recursos, para que ficasse livre para se dedicar apenas a pedir votos. Se o senador Sérgio Petecão (PSD) for de fato candidato a governador, o próximo ano é quem vai dizer. Mas, se isso acontecer, com certeza terá o apoio do Tião Bocalom.

EXEMPLO PARA O BRASIL

DEPOIS de 18 anos, a líder política Angela Merkel deixou a liderança do seu partido e o comando da Alemanha. Os alemães foram para as sacadas de suas casas para aplaudir por 6 minutos. E, não precisou proferir um palavrão para se destacar como uma liderança mundial.

NÃO SOMOS UM PAÍS SÉRIO

NO BRASIL, os aplausos vão para quem diz palavrão, que é contra a vacina e que minimiza as mortes da pandemia.

NÃO É O MOMENTO

AINDA que, com escorregadas pontuais, não dá para se fazer um julgamento sério da gestão do prefeito Tião Bocalom. Tem direito a 100 dias de carência. É a lógica!

CENÁRIO LÓGICO

CASO o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso (PSD), apareça como candidato a deputado federal no próximo ano, estará dentro de um cenário lógico.

VÍTIMA DO NEGACIONISMO

NÃO FOSSE a política negacionista da ciência do governo federal, por certo o Brasil estaria mais adiantado na sua campanha de vacinação. Lembra muito a política Trump.

RECEBENDO MIGALHAS

O QUE O ACRE recebeu até agora de vacinas é uma migalha, ante à sua necessidade. Não atingiu nem a fase dos idosos, e não há nem data prevista para este ciclo.

COBRAR NADA

NÃO SE PODE cobrar nada, absolutamente, nada do governador Gladson, porque no momento não há vacina disponível para comprar, virou uma bagunça federal.

UM VERDADEIRO DESASTRE

O MINISTRO DA SAÚDE, Eduardo Pazuello, faz uma gestão desastrosa no combate à pandemia. Mas, a sua gestão é o reflexo do pouco caso do governo federal com a Covid.

AUMENTANDO AS MORTES

ENQUANTO as vacinas em número suficiente não são oferecidas à população, as estatísticas de mortes vão continuar crescendo no Brasil, como se fosse normal.

SITUAÇÃO GRAVE

CONVERSANDO ontem com um amigo médico sobre a pandemia, este se mostrou muito preocupado com a explosão do número de contaminações na capital. Acha que, se uma medida dura não for tomada pelo governo, o quadro tende a se agravar. Os números não mentem.

CENÁRIO PERIGOSO

NUM CENÁRIO em que o estado tem mais de 1,5 mil contaminados, a maioria na capital, não há como a comissão de combate ao Covid não retornar Rio Branco para a fase vermelha. Não se briga com fatos reais.

PERDEU A APOSTA

AMIGOS do deputado Jenilson Lopes (PSB) costumam lhe citar nas redes sociais como candidato a senador. Até teria certa viabilidade se o seu plano de reeleger a prefeita Socorro Neri (PSB) tivesse dado certo.

ALAN RICK

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) tem o direito de colocar o seu nome como opção ao Senado, na chapa do governador Gladson Cameli. Ele tem sido um aliado leal.

NÃO HÁ LUGAR

NEM O GLADSON CAMELI e nem o senador Sérgio Petecão (PSD), vão abrir vagas em suas chapas ao Senado para favorecer o PSB, partido sem projeção estadual.

PONTO FORA DA CURVA

O FATO do Gladson Cameli ter ido para o palanque do PSB, na eleição municipal, só lhe trouxe desgaste político. A informação que tenho é que, se arrependeu da decisão.

VITÓRIA MERECIDA

PALMEIRENSES em festa pela conquista da Libertadores.

PELO MENOS TRÊS

TEREMOS no próximo ano, numa tese lógica, pelo menos três candidatos ao Senado. Dois pelas chapas do Gladson e do Petecão, e um terceiro a ser lançado pelo PT.

NÃO TIREM DE PONTO

COM três candidatos ou mais na disputa do Senado no próximo ano, não tirem de ponto o Jorge Viana (PT). Só não se reelegeu pela burrice do PT lançar dois candidatos.

VOLTA AO RÁDIO

QUEM está voltando ao rádio é o colega Astério Moreira. Acertou com a CIDADE FM, onde terá um programa.

BOM COMPORTAMENTO

DEPOIS da reaproximação com o Gladson, o vice Rocha ganhou como prêmio pelo bom comportamento, o retorno dos seus auxiliares mais próximos ao governo.

BEM ATIVO

O DEPUTADO Pedro Longo (PV), que assumiu há pouco tempo, já mostra desembaraço no mandato e muito ativo nos debates e reivindicações. Integra a base do governo.

QUEM QUER SER BUCHA?

O PSDB tem dois deputados estaduais. O MDB três parlamentares na ALEAC. O PP, também três. Quem é que vai querer entrar numa destas chapas, para ser bucha de canhão?

MAIS ATRATIVAS

AS CHAPAS mais atrativas para a disputa de vagas na ALEAC, em 2022, serão as que não terão ninguém com mandato.

FRASE MARCANTE

“Rir é o melhor cosmético para o seu exterior e a melhor medicina para o seu interior.” Phil Bosmans.