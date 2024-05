United aproveita falhas do City, segura pressão e vence Copa da Inglaterra

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Manchester United venceu o Manchester City por 2 a 1 e conquistou a Copa da Inglaterra no estádio de Wembley, em Londres, neste sábado (25).

Garnacho e Mainoo marcaram para o United, enquanto Doku diminuiu. Os gols saíram aos 29′ e 39′ do primeiro tempo e aos 31′ do segundo, respectivamente.

Com Antony reserva, o outro representante brasileiro do United, Casemiro foi cortado de última hora e não apareceu nem no banco. A comissão comunicou que o volante sentiu dores durante o aquecimento.

O treinador do United será demitido mesmo após o título. O clube já informou que ten Hag deixaria o cargo ao fim da temporada mesmo vencendo a Copa da Inglaterra.

Como foi o jogo

As jogadas de contra-ataque do United mataram a estratégia do City. Muito organizados, os Red Devils ainda contaram com a desatenção na defesa adversária para marcar duas vezes na primeira etapa.

O primeiro chute a gol do City no jogo veio somente aos 36 minutos. Apesar de ter mais posse de bola, a zaga do United bloqueou as tentativas antes de levar perigo para Onana.

Guardiola mexeu no time no intervalo e tirou De Bruyne no começo do segundo tempo. O belga, um dos destaques no título da Premier League na temporada, não apareceu em campo.

Doku e Álvarez, apostas de Pep para mudar o jogo, tiveram chances claras de marcar. Os jogadores ficaram devendo no toque final, enquanto jogadores importantes como Bernardo Silva continuavam apresentando um jogo ruim.

O belga Doku insistiu em jogada individual e deixou o seu já no final. O gol esquentou a partida e fez o City pressionar ainda mais pelo empate até o fim dos acréscimos, mas o United segurou o resultado.