Gladson participa da convenção que confirma Zequinha como candidato do PP

O governador Gladson Cameli já está em Cruzeiro do Sul e neste sábado, 27, vai participar da convenção do Progressistas, que vai confirmar o nome do prefeito Zequinha à reeleição para a prefeitura.

Cameli, presidente do Diretório Estadual do PP e Zequinha, presidente do Progressistas no município, convidaram os filiados da sigla e dos outros partidos da coligação para o evento.

“Vamos lá, gente. Vamos juntos confirmar o nome de Zequinha Lima como candidato à reeleição pelo PP”.

“É uma honra ter o Gladson Cameli, um cruzeirense, nosso governador e nosso presidente Estadual do PP em nossa convenção. As lideranças políticas dos partidos que nos apoiam, nossos 90 candidatos a vereador, nossos filiados e simpatizantes estarão nesse grande evento. Estão todos convidados”, enfatiza Zequinha Lima.

A convenção será realiza no sábado, 27, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho,as 18h30, confirmando o nome do prefeito Zequinha Lima como candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul e Delcimar Leite- Republicanos, como vice. O Progressistas,Republicanos, Cidadania, PSDB, PDT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança fazem parte da coligação que apoia a reeleição de Zequinha.