Governo abre edital para seleção de estagiários no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), tornou pública, nesta sexta-feira, 26, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a retificação do Edital Sead/CIEE nº 06/2024, processo seletivo para estagiários, adicionando mais um curso.

O processo seletivo, que é constituído por um cadastro de reserva para estagiários, obteve um ajuste no edital, adicionando o curso de Psicologia entre as áreas ofertadas. Confira a retificação completa.

Das inscrições:

As inscrições estarão abertas até as 12h (horário de Brasília) do dia 31 de julho de 2024, e estão sendo realizadas no site, onde constam todas as documentações e dados necessários.

Requisitos para inscrição:

– Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país;

– Ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio;

– Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com o CIEE;

– Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses no governo do Estado do Acre, exceto no caso de pessoas com deficiência.

Documentos necessários:

– Informações pessoais e escolares válidas;

– E-mail e CPF, que não poderão ser alterados após a inscrição;

– Nome social, se necessário, conforme Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.

Acompanhamento do processo:

– Os candidatos devem acompanhar todas as publicações relacionadas ao processo seletivo no site do CIEE e no Diário Oficial do Estado do Acre.

É fundamental que os interessados leiam atentamente os editais, certifiquem-se de atender a todos os requisitos e sigam corretamente as instruções para inscrição, além de acompanhar as publicações oficiais.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO ITEM 1-1