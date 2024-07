Volta de Galvão Bueno na transmissão das Olimpíadas viraliza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação de Galvão Bueno como comentarista na transmissão da abertura das Olimpíadas de Paris pela TV Globo nesta sexta-feira (26), comandada por Luis Roberto, comoveu internautas. No X, muitas pessoas se mostraram felizes e surpresas com o retorno do locutor esportivo, que havia anunciado sua aposentadoria. A transmissão conta ainda com Ítalo Ferreira e Daiane dos Santos.

“Estava com saudades do Galvão Bueno na minha TV”, disse um internauta. “A abertura da Olimpíada com Galvão Bueno na Globo é um alento para a TV brasileira. Vamos lançar a campanha Volta Galvão”, pediu outro. “Galvão na transmissão da Globo. Nunca fui triste”, celebrou outra pessoa. “Galvão para mim ocupa a mesma posição que o papa, Nossa Senhora e Madonna, sabe? Não sei explicar. Numa falta da família imperial, acho que são esses canônicos que dão o brilho no nosso país”, disse outro.

Teve também quem comentou como seria para o Galvão Bueno não estar no comando. “Viver até hoje para ver Luis Roberto pedindo para o Galvão parar de falar”, se divertiu um internauta. “Galvão não consegue se conter e faz a narração”, disse outro.

Memes também não faltaram durante a transmissão. Em um momento em que a cerimônia fazia uma menção ao espetáculo O Fantasma da Ópera, um comentário de Galvão divertiu internautas. “Galvão chama o personagem de O Fantasma da Ópera de ‘esse cara aí vai roubar a tocha”, se divertiu.

“Eu estou achando tudo bem confuso, se o Galvão não fosse um boca de sacola falando tudo toda hora eu nem iria entender o que tá acontecendo, não era isso que eu esperava não”, disse um em relação à parte artística da cerimônia.