Gladson vistoria estrutura da Expoacre Juruá; pagamento vai impulsionar evento

Já está quase tudo pronto para a Expoacre Juruá 2024 em Cruzeiro do Sul. Nesta sexta-feira, 26, o governador Gladson Cameli e o prefeito Zequinha Lima estiveram no local do evento, no estacionamento do Estadio Arena do Juruá

Cameli disse que a expectativa é que o evento seja um sucesso. “Eu não tenho dúvida que já é uma marca o sucesso da nossa feira. Resolvemos fazer a Expoacre Acre Juruá 2024 numa data diferenciada, com muitas atrações, mas o mais importante, que mais uma vez eu vou repetir, será um sucesso a Expoacre Juruá de 2024. Ainda mais é o momento de todas as famílias acreanas se reencontrarem, se encontrarem aqui na nossa cidade cruzeiro do sul. E tudo isso, juntos, com o governo, prefeitura, iniciativa privada, a todos os colaboradores que confiam, que acreditam no nosso Estado”, destacou.

A Feira será realizada de quarta-feira, 31 de julho a 4 de agosto. O evento que contará com cerca de 400 expositores será potencializada pelo pagamento do salário do mês de julho do governo, que estará na conta dos servidores neste sábado, 27. Além de metade do 13° salário.

Luis Cunha, o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, disse que a Feira movimenta a economia do município desde a preparação, o que será ampliado no evento. “Na preparação há movimento na área da construção civil. Em seguida vem as roupas e setor de beleza. A Expoacre Juruá se consolida como um grande evento de entretenimento e negócios. Nossa expectativa é que essa edição consiga crescer em movimentação financeira, pois o número de expositores aumentou,” comentou.

“Será um evento de grande importância para a economia do município potencializada com o pagamento do governo do Estado. Nossos servidores também receberão em dia. Nós estaremos com vários serviços aqui na Expoacre. Estaremos na organização do trânsito e várias outras ações”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Pagamento

O governo do Estado paga nesta sexta-feira, 26, o salário dos servidores públicos aposentados e no dia 29, segunda-feira, os ativos. Quem recebe pelo Banco do Brasil estará com dinheiro na conta já nesta sábado, 27. Na conta também estará o valor referente a metade do 13° salário dos funcionários.

A folha mensal será de R$ 441 milhões para 55.517 servidores entre ativos, inativos e pensionistas. Já a folha da metade do 13 salário, é de aproximadamente R$220 milhões. Contando com a folha de servidores ativos, aposentados, inativos, terceirizados, gratificações e décimo terceiro, os pagamentos governamentais totalizam mais de R$ 720 milhões circulando na economia local do Acre.