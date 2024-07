Programa Universidade Para Todos oferta mais de 700 bolsas no Amapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Estudantes do Amapá têm até esta sexta-feira (26) para se inscrever no Programa Universidade para Todos (Prouni). O Ministério da Educação (MEC) está ofertando 729 bolsas, entre integrais e parciais, distribuídas em 49 cursos, de 19 instituições amapaenses participantes do programa.

O período das inscrições ocorre de 23 a 26 de julho, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, em 31 de julho e 20 de agosto.

Das 729 bolsas ofertadas, 688 são integrais e 41 são parciais. O maior quantitativo de cursos ofertados no estado são de pedagogia, com 85, sendo 84 integrais e uma parcial.

Anúncios

Em seguida, vêm administração com 73 bolsas, com 66 integrais e sete parciais, e gestão de recursos humanos, com 73 bolsas, sendo 71 integrais e duas parciais.

O candidato interessado pode se inscrever nas bolsas integrais, caso a renda familiar bruta per capita não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. O candidato pode se inscrever nas bolsas parciais se a renda bruta mensal per capita não exceder o valor de três salários mínimos.