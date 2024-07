Focos de queimadas no Amazonas já superam julho de 2023

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em 25 dias, o Amazonas superou o número de focos de queimadas em comparação ao registrado durante todo o mês de julho no ano passado, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os números mostram que, até esta quinta-feira (25), foram registrados 1.986 focos de incêndio, enquanto em todo o mês de julho de 2023, esse número foi de 1.947 focos.

O alto índice de queimadas ocorre em meio a seca que atinge o estado e que, segundo especialistas, deve ser mais grave do que a registrada ano passado, a mais severa do Amazonas até então.

O número de focos de queimadas deste mês já é o segundo maior registrado durante o mês de julho em toda a série histórica, atrás apenas de julho de 2020, quando foram registradas 2.119 queimadas.

Até o momento, os municípios que lideram o ranking de queimadas no estado, segundo os dados consolidados do INPE são, Lábrea (589), Apuí (542) e Manicoré (173). Todas as três cidades são localizadas no sul do Amazonas, conhecida como arco do fogo.