Fátima Bernardes enfrenta perrengue para assistir abertura das Olimpíadas de Paris

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fátima Bernardes, de 61 anos, está em Paris para cobrir os Jogos Olímpicos que começam nesta sexta-feira (26). Diferente de outras edições da competição, que estava com o time da Globo, fora do canal ela vai levar as emoções do Time Brasil para o seus seguidores nas redes sociais e no Youtube.

No início da noite ela compartilhou que já estava pronta para assistir à cerimônia de abertura, que acontece ao longo do rio Sena. Sentada em uma das arquibancadas montadas pelo Comitê Olímpico Francês, ela apostou em um guarda-chuva e um lenço para se proteger das gotas que começam a cair na Cidade Luz.

A apresentadora faz parte do time de 60 influenciadores que o Comitê Olímpico Brasileiro levou para Paris. O time, que é composto por profissionais de diversas áreas, ficará baseado na sede da organização na Cidade e terá acesso às competições com atletas brasileiros.

Anúncios

“Vou apostar em me informar bastante sobre os atletas, suas famílias, suas histórias”, adiantou. “É isso que quero mostrar enquanto estiver lá. As histórias que cada um deles tem. Teremos histórias lindas”, completou em conversa prévia com a Quem.