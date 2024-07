Em nova reunião, servidores do INSS decidem manter greve em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em nova reunião nesta sexta-feira, 26, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Rio Branco decidiram continuar em greve, mesmo após uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Acre (Sindsep/AC).

A presidente do STJ, ministra Maria Thereza Moura, determinou que 85% do efetivo de trabalho seja mantido durante a greve dos servidores do INSS. Pela decisão, o percentual mínimo deverá ser mantido em todas as unidades do órgão, conforme determina a legislação em casos que envolvem serviços essenciais.

Acerca da decisão da reunião, o sindicato destacou que a greve se mantém porque a capital já está cumprindo a decisão do STJ e não ultrapassou os 85% de adesão. “Está mantida”, declarou dizendo que o movimento permanece por tempo indeterminado.

As pautas da categoria incluem: nível superior para ingresso no cargo de Técnico do Seguro Social, reestruturação de carreira, melhores condições de trabalho, investimento em tecnologia, tabela remuneratória de acordo com a NT13 (com adicional de qualificação), abertura das mesas setoriais com prazo improrrogável (defesa do teletrabalho, novas regras para o bônus de pontuação), e cumprimento do acordo da última greve em 2022.