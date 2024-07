Coronel do bombeiros é preso após acidente em Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após se envolver em grave acidente com vítima na madrugada desta quinta-feira (25) um coronel reformado do Corpo de Bombeiros de 66 anos foi preso por embriaguez na direção.



A colisão envolvendo um carro modelo Jeep Compass e um Sandero aconteceu no cruzamento das Ruas José Camacho com Elias Gorayeb, bairro Liberdade, em Porto Velho (RO).

o coronel no carro Jeep transitava na Rua Elias Gorayeb, quando o motorista do veículo Sandero, um homem de 25 anos, avançou a preferencial e provocou o acidente.



Devido a gravidade da batida, os veículos ficaram bastante danificados e o motorista do Sandero com fratura na clavícula e lesões na face foi socorrido à uma unidade médica.



O coronel não se machucou e ao ser submetido ao teste de bafômetro o resultado foi de 0,56 MG/L.



Diante da constatação de embriaguez na direção, o militar recebeu voz de prisão e foi levado ao Departamento de Flagrantes.



O motorista do Sandero também fez o teste de bafômetro, mas o resultado foi de 0,26 MG/L, ou seja, abaixo do limite tolerável que é 0,33 MG/L.