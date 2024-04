Professores do cadastro de reserva da prefeitura protestam por convocação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Professores aprovados em concurso público da prefeitura de Rio Branco que fazem parte do cadastro de reserva fizeram uma manifestação nesta terça-feira, 16, em frente ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O concurso é do ano de 2019, e os aprovados, que são professores de pré-escola, ensino fundamental I e II e professores mediadores, dizem que não são convocados por questão políticas. “O problema é que a prefeitura olha para esse concurso como concurso da Socorro Neri e não nos chama. Existem 200 vagas abertas, mas não nos chamam, só chamam os que são do concurso simplificado. Entramos com uma ação conjunto no Ministério Público, mas é muito demorado e por isso fizemos essa manifestação”, diz uma das professoras aprovadas.

Publicidade

Com faixas e cartazes, os profissionais cobraram a convocação. A prefeitura foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue à disposição, caso haja interesse em se manifestar.