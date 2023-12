Márcio Bittar abre entranhas das ONG’s na Amazônia

O PROGRESSISTA e o MDB deverão construir a maior frente partidária para disputar o governo em 2026. As lideranças do PP e do MDB desejam essa aproximação, porém, as eleições municipais ainda são um obstáculo a ser superado. Entre os cabeças brancas do MDB aceita-se a ideia de uma composição com a vice-governadora Mailza Assis, eventual sucessora do governador Gladson Cameli. “O MDB conversou com o senador Alan Rick, do União Brasil, e está aberto para conversar com a vice-governadora Mailza”, revelou um dos expoentes do partido de Marcus Alexandre, pré-candidato a prefeito da sigla. A vice-governadora também está disposta a conversar com qualquer partido. Na avaliação dos dirigentes do PP, é possível que Marcus Alexandre e Alysson Bestene convirjam no segundo turno das eleições no ano que vem. A...