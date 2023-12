Gladson: guinada histórica na política ambiental!

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Diferente do frenesi das eleições de 2018, quando o desmatamento predatório era opção econômica para o Acre na esteira do modelo de desenvolvimento bolsonarista, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) redirecionou a política ambiental para a vocação histórica da região: O desenvolvimento agroflorestal autossustentável.

A COP 28 representa um marco importante nessa retomada. Modelo teórico idealizado pelo PT, na prática, insuficiente, volta de forma inteligente e pragmática. A Reserva Chico Mendes, por exemplo, nos anos dourados da FPA, promoveu mais desmatamento do que algumas fazendas acusadas de crime ambiental. A Reserva Extrativista Santa Quitéria, no Alto Acre, é outro desastre. Porém, nem tudo foi um fiasco. Em algumas comunidades o extrativismo e a exploração de madeira seletiva funcionou.

Com a virada de mesa, o Acre de Gladson Cameli tem feito parcerias com órgãos ambientais do governo federal e entidades internacionais reduzindo o desmatamento e as queimadas. O crédito carbono é a grande meta para crescer a região que ainda sofre com a pobreza e a miséria nas cidades, campos e florestas. As mudanças climáticas forçaram o surgimento dessa nova realidade nas terras de Galvez.

. A deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) combateu o bom combate na COP 28 elevando o debate e apresentando soluções viáveis ao fim dos desmatamentos e queimadas.

. Aliás, o governo do Acre afinou a viola com o governo de Luís Inácio Lula da Silva em vários segmentos como Segurança, Saúde, Educação, Moradias, Rodovias e Meio Ambiente;

. O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) está preparando cem mil mudas de café a serem plantados em Sena Madureira;

. Ele entende que a mudança de vida de qualquer pessoa passa pela transformação de sua base econômica.

. A deputada federal Meire Serafim (União Brasil), muito simples e discreta, é o suporte em Brasília para os programas de Mazinho na região do Iaco.

