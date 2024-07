Romildo e a filosofia do “Sopão Enche o Bucho”!

O programa “Sopão Enche o Bucho”, promovido pelo governador Romildo Magalhães, foi uma das iniciativas de maior impacto social à época. Apesar do nome popular em dialeto acreano, o projeto conseguiu alimentar centenas e até milhares de crianças durante um período marcado por fome e pobreza no Acre. É comum encontrar indivíduos que foram beneficiados quando crianças, e até mesmo adultos que foram assistidos. Hoje, essas pessoas agradecem pela ajuda recebida, enfatizando a efetividade e importância do “Sopão Enche o Bucho” na luta contra a fome e pobreza no Estado. A ação de caráter humanitário deixou um legado indelével na história da assistência social da região. Muitos até criticaram, mas, a verdade, é que a fome de muitos foi saciada.

“Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram: Os que dormem com Cristo, com Cristo permanecem”. (Ap. Paulo)

. Em 1994, quando trabalhava no Jornal A Gazeta fui designado para fazer uma entrevista com o governador Romildo Magalhães em sua casa, no Ipê.

. Depois do almoço me atendeu em um pequeno escritório.

. Ao final da entrevista lhe fiz um pedido:

. Governador, na minha cidade, Brasiléia, no Bairro Ferreira da Silva, tem uma escolinha para crianças, chamada Fontenelle de Castro; é de madeira, na verdade, está para desabar… o senhor poderia mandar reformá-la?

. No mesmo ano o governador Romildo Magalhães mandou construir uma de alvenaria que, posteriormente, passou por sucessivas melhorias.

. Sempre tive muita gratidão a ele pelo gesto!

. Como ele mesmo disse no Bar do Vaz ao Roberto Vaz:

. “Fiz o que pude dadas as condições do Estado e as minhas limitações”.

. Descanse em paz!

. “Me conte como ele morreu”. (Imperador Hiroito)

. “Não! Vou lhe contar como ele viveu”. (Tom Cruiser no filme: O Último Samurai)

. Rindo do quê, Macunaíma!

. É que nas redes sociais alguns grupos criaram imediatamente ilações sobre a tentativa de assassinato do Donald Trump.

. O homem que tentou matar o ex-presidente Donald Trump era um jovem de apenas 20 anos, inteligente, boa família, mas que sofria bullying na escola por causa das roupas que vestia e foi recusado no clube de tiro da escola porque não era um bom atirador.

. Americano tem dessas coisas; ser rejeitado por lá é tragédia anunciada.

. Trágico, via já virar filme, documentário; por lá eles transformam tudo em dólares.

. O rifle utilizado na tentativa de assassinato foi adquirido legalmente por seu pai nos EUA.

. Por lá, se adquire uma arma de grosso calibre como quem compra bananas na feira por aqui.

. A moda agora é surfar na onda política do atentado ao Trump!

. Esse é o mundo em que vivemos.

. A semana promete!

. Bom dia!