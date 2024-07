Eleições municipais vão definir sucessão de Gladson em 2026

O deputado estadual Pedro Longo (PDT) pode ser o único representante da atual legislatura na Assembleia Legislativa com a intenção de representar o Acre na Câmara Federal. Ele se expressa, "Se a nossa população assim desejar, sinto-me preparado". Pedro Longo, que dedicou mais de 16 anos de sua carreira como magistrado em várias comarcas do interior e da capital, além de ter servido como diretor-presidente do Detran, tem dialogado com vários segmentos da sociedade para a construção de um mandato representativo. Com seu vasto conhecimento e experiência, ele está pronto para contribuir representando o estado em Brasília. Atualmente, está comprometido em visitar os lugares mais remotos, incluindo aldeias e comunidades indígenas de diversas etnias com a intenção de conhecer profundamente os problemas que mais afligem a população. “As pessoas se...