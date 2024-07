Gladson X Aleac: relação de paz e amor!

Um presidente, governador ou prefeito sem maioria nas Casas Legislativas enfrenta inúmeros obstáculos para governar. Desde o seu primeiro mandato (2019-2022), o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) conta com uma sólida base parlamentar que lhe garante maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Embora alguns aleguem que o custo seja elevado, no âmbito político, nada é gratuito. A verdade é que os deputados Nicolau Júnior (PP)e Luís Gonzaga (PSDB), presidente e vice-presidente da Mesa Diretora respectivamente (que se revezam nos cargos), asseguram a estabilidade necessária para que Gladson governe sem contratempos. Com essa maioria, Gladson Cameli tem maior liberdade para implementar suas políticas e projetos, minimizando a possibilidade de entraves e conflitos legislativos.

“Quem comigo não ajunta, espalha”. (Jesus de Nazaré)

. O prefeito Tião Bocalom (PL) está correto em não responder ao senador Sérgio Petecão (PSD) e orientar sua equipe para não atacarem a sua vice-prefeita Marfisa Petecão.

. “O PSB entra na eleição municipal liso, leso e só, porém, eleição é como jogo de futebol, as zebras aparecem.

. Sobre Marfisa Galvão é bom lembrar que ela teve cerca de 18 mil votos para deputada federal e é mulher do senador Petecão, cujo partido tem uma boa participação no bolo do fundão eleitoral.

. São argumentos de sobra para ser a vice do Marcus Alexandre.

. Se ela ajudou Bocalom na sua primeira eleição, deverá somar na chapa do MDB.

. Dia 27 de julho, o PSD realiza sua convenção para homologar o empresário Gilson da Funerária como candidato a prefeito de Senador Guiomard.

. Uma festa democrática e popular!

. Enquanto isso, a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) está nos grotões, ramais, rios e igarapés revirando a Cruzeiro do Sul toda.

. No TCE estão estarrecidos com o rombo no casco (contas) em um município do interior bem maior do que aquele que afundou o Titanic.

. Nas redes sociais a cidade parece o Jardim do Éden!

. Como alguém pode ser feliz desviando o parco recurso público de um município destinado às pessoas enfermas… crianças, mulheres e idosos.

. Deus do céu!

. UTI’s lotadas em Rio Branco, o que está acontecendo?

. O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, faz uma boa gestão.

. Superou as primeiras dificuldades e avança nos investimentos; um bom nome para ser aproveitado em 2026.

. Tem talento para a política!

. Mais frio, mas estiagem, menos água no rio Acre.

. O governador Gladson Cameli não se preocupa muito com eleição provincial, o seu foco é para 2026.

. Quem garante que um prefeito eleito apoiado pelo Gladson vai estar bem em 2026; geralmente não!

. O Hamas atacou Israel, matou 1.200, sequestrou mais de 200, viu a Faixa de Gaza ser cruelmente devastada, suas mulheres e crianças mortas…mas não devolve os reféns para não perder o poder político… já perdeu!

. E o Putin manda atacar um Hospital de Crianças em Kiev, Ucrânia…

. O mundo vai bem, obrigado!

. Mas o que quero lhe dizer/ é que a coisa aqui tá branca/…

. Bom dia!