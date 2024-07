Pedro Longo quer servir ao Acre na Câmara

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recentemente visitou Rio Branco e durante uma entrevista ao programa Gazeta Entrevista (Rede Record), expressou seu apoio ao ecoturismo na Serra do Divisor no Vale do Juruá. Ela destacou a importância de um ecoturismo sustentável, similar ao que temos visto na Cidade Sagrada na China, bem como na Europa e Estados Unidos. Marina Silva, que já atuou como vereadora em Rio Branco, senadora por dois mandatos, ministra do Meio Ambiente durante o primeiro governo Lula e atualmente é deputada federal por São Paulo, afirmou que, "há fundos disponíveis para investimentos no Ecoturismo no Acre". Ela enfatizou a necessidade de projetos bem estruturados que atraiam turistas do carnaval do Rio de Janeiro para o Acre, de modo que eles apreciem a visita, retornem e...