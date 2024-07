Alan Rick 2 X 1 Fábio Rueda

O senador Alan Rick acaba de marcar mais um ponto na disputa pelo controle do União Brasil no Estado, uma contenda entre ele e o suplente de deputado federal e secretário de governo em Brasília, Fábio Rueda.

A decisão judicial em Manoel Urbano colocou o placar em 2 a 1 a favor do senador do Acre. A verdade é que Rueda, que também é presidente da Executiva Municipal de Rio Branco, não tinha poderes para controlar, criar ou reformar os diretórios do interior, já que Alan Rick é o presidente da Executiva Estadual. Simples assim!

A pergunta é: Qual a necessidade de Rueda rachar o partido? Talvez pretenda disputar o governo em 2026 com Alan, que lidera todas as pesquisas de opinião pública. É evidente que não! Mas, se não estão em rota de colisão eleitoral, por que a briga?

“Se juntos não somos fortes; desunidos é que não somos nada”.

. Só lembrando que o União Brasil (UNIÃO) é um partido político brasileiro majoritariamente de centro-direita que surgiu da fusão entre o Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL), aprovada por ambas as agremiações.

. Na entrevista que deu ao programa Gazeta Entrevista a deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) deixou muito claro os candidatos que vai apoiar no interior.

. Na capital, segundo ela, vai ser apenas uma cidadã com direito ao voto!

. Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri estão na sua rota…outros não!

. O Jorge Viana está mais próximo das eleições municipais do que se imagina; muitas vezes o apoio mais importante não é o de corpo presente.

. Compreendeu, Macunaíma?!

. “Meu desejo é cumprir meus oito anos de mandato como senador, mas se a população do meu Estado me quiser como candidato a governador não posso recusar”. (Senador Alan Rick).

. Tem jabuti na forquilha?

. Tem sim, senhor!

. O Pato Donald Trump está tão convicto que vence a eleição americana que se perder vai ser um Deus nos acuda de novo.

. Em Brasiléia e Tarauacá o PL (do Bolsonaro) e o PT (do Lula) fizeram aliança, segundo eles, para o bem do povo.

. Já dizia o poeta: As paralelas se encontram no infinito!

. Uma prefeita comprou e pagou milhões de reais em medicamentos, mas não foram entregues.

. “Operação da PF apura desvios de verbas da Saúde em cidade onde irmã de ministro é prefeita”. (Carta Capital)

. Desviar recursos da Saúde para aquisição de medicamentos é de uma perversidade inominável; o mesmo que condenar pessoas à morte.

. Jesus de Nazaré jamais criaria uma lei para obrigar as pessoas a lerem a Torá onde quer que fosse.

. Muitas outras coisas que se vê fazer em seu nome, Ele, acredito, jamais faria!

. Mas, dá voto…

. Eu vim para que todos tenham vida/ que todos tenham vida plenamente…

. Bom dia!