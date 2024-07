Lula e Bolsonaro no mesmo palanque no interior do Acre

Embora não estivesse presente na convenção do Partido Liberal, Progressistas, União Brasil e demais aliados, o senador Alan Rick, da União Brasil, declarou seu apoio à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL). Ele também se pronunciou em nome do deputado federal Roberto Duarte, do partido Republicanos, que ainda não declarou publicamente quem irá apoiar nesta eleição. Contudo, um dos pontos altos da convenção foi a presença do senador Márcio Bittar (UB), que exibiu um vídeo com a participação ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa, Michelle Bolsonaro. A estratégia é que a influência de Bolsonaro, visto como o precursor da "Nova Direita" no Brasil, possa influenciar as eleições em Rio Branco e angariar mais votos para a chapa Bocalom e Alysson. Há cerca de três meses, Bocalom...