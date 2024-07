Bocalom: quem tem medo de pesquisas?!

Se o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pudessem estar juntos no mesmo palanque político, seria em Cruzeiro do Sul e Feijó, no Acre. Isto porque o Partido Liberal (PL), PT e PC B se aliaram para apoiar a reeleição do prefeito Zequinha Lima (PROGRESSISTA). Em Feijó, por exemplo, ocorreria o mesmo fenômeno, já que “direita” e “esquerda” comem açaí na mesma tigela apoiando a candidatura do delegado Railson Ferreira (Republicanos). Inclua-se no combo o União Brasil. Acrescente-se a isto a retórica leviana da “direita bolsonarista” contra a “esquerda lulista” na disputa eleitoral em Rio Branco e Brasiléia como se fosse uma guerra santa, que de santa só tem um pau oco. Portanto, concluiu-se que as alianças políticas têm mais a ver com conveniência e hipocrisia do...