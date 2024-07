PSDB descarta candidatura própria e faz aliança com Bocalom

A liderança do PSDB decidiu apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL), eliminando qualquer chance de uma candidatura independente. A deputada federal Vanda Milani foi considerada, porém, a aliança com o governo estadual e a parceria com o pré-candidato a vice, Alysson Bestene, foram determinantes para a formação da aliança. Em retorno ao apoio, o prefeito Bocalom assegurou que, em caso de sua reeleição, os membros do PSDB participarão da futura administração. Participaram do encontro com Tião Bocalom, o presidente da Executiva Estadual, deputado Luís Gonzaga, a Executiva Municipal e os pré-candidatos a vereadores.

“Sete pecados sociais: política sem princípios, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade e culto sem sacrifício”. (Mahatma Gandhi)

. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixou claro que apoiará qualquer projeto ou iniciativa de turismo ecológico sustentável na Serra do Moa, Divisor ou Contamana (como se dizia antigamente).

. Nas cabeceiras do rio Croa!

. Citou como exemplo e modelo o turismo ecológico na Europa, China e Estados Unidos.

. Precisa ser racional, sustentável e inteligente.

. Os projetos poderão ser feitos em parcerias público/privada e terá seu apoio no Ministério…

. Quem se habilita?

. Partido político que não se dá ao respeito, não tem o respeito dos filiados, muito menos dos eleitores.

. Político, também!

. Macunaíma, se você adivinhar quem será a vice do MDB na chapa com Marcus Alexandre ganha um pix de R$ 20 reais…

. “A Marfisa Galvão”!

. Manda a chave!

. Jorge Viana X Bocalom, sábado na Band, 22h, card principal!

. Os extremos climáticos falam por si só; ou o ser humano muda sua relação com a natureza ou a extinção virá a passos largos.

. A NASA não consegue nem desviar um meteoro, quanto mais colonizar a lua, Marte ou a super terra.

. Donald Trump X Biden; Lula X Bolsonaro… que futuro?

. “Cada povo tem o governo que merece”. (Joseph Maistre)

. Macunaíma, quando você era criança comeu barro?

. “Não, cimento”!

. Diz um provérbio de Salomão pra fechar a coluna de hoje?

. “O homem pensa que é Deus, mas é apenas um pó” …

. Salomão nunca disse isso:

. Mas, eu estou dizendo!

. Bom dia!