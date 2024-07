Marina Silva apoia ecoturismo sustentável na Serra do Divisor

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recentemente visitou Rio Branco e durante uma entrevista ao programa Gazeta Entrevista (Rede Record), expressou seu apoio ao ecoturismo na Serra do Divisor no Vale do Juruá. Ela destacou a importância de um ecoturismo sustentável, similar ao que temos visto na Cidade Sagrada na China, bem como na Europa e Estados Unidos.

Marina Silva, que já atuou como vereadora em Rio Branco, senadora por dois mandatos, ministra do Meio Ambiente durante o primeiro governo Lula e atualmente é deputada federal por São Paulo, afirmou que, “há fundos disponíveis para investimentos no Ecoturismo no Acre”.

Ela enfatizou a necessidade de projetos bem estruturados que atraiam turistas do carnaval do Rio de Janeiro para o Acre, de modo que eles apreciem a visita, retornem e promovam a região. Inserir o Acre na rota peruana de Machu Picchu também. É importante ressaltar a importância das parcerias com o setor privado.

. Atenção – governador Gladson Cameli:

. Suspeita-se que o PROCON anda fazendo fiscalização seletiva em Brasiléia!

. Do latim: “Erga omnes”; a lei é para todos e contra todos!

. É muito importante a fiscalização do PROCON, mas nunca como instrumento de perseguição a adversários políticos de quem quer que seja.

. Uma das maiores virtude do ser humano, Gladson Cameli que se estende ao homem público é:

. Não perseguir ninguém, não censurar jornalistas e perdoar as agressões dos adversários com naturalidade.

. É voz corrente entre donos dos meios de comunicação e colegas jornalistas de que ele nunca ligou para reclamar de nada, muito menos pedir a cabeça de alguém da imprensa.

. Diferentemente de algumas figuras espúrias que estão na vida pública por meios ilícitos.

. A propósito, é preciso reconhecer o esforço e a dedicação da deputada federal Maria Antônia (PP), que está no sexto mandato, para que Brasiléia tivesse uma unidade do IML que servirá para toda região do Vale do Acre.

. Antes do IML, os corpos ficavam expostos aguardando o IML de Rio Branco remover os cadáveres para autópsias.

. Maria Antônia, que é filha de Brasiléia, realiza um excelente trabalho parlamentar em defesa da região.

. Pensando em quê, Macunaíma?!

. “Consegui um novo trabalho; no exame de admissão, com o clínico geral foi tudo bem, mas o teste de adição me deixou triste” …

. Por quê?

. “A Dra. Otorrino me perguntou se eu trabalhava com som, ou pertencia a alguma banda de música, era DJ ou laborava dinamitando pedreiras” …

. Sim, mas por quê?

. “Estou com uma lesão no ouvido esquerdo; respondi a ela que sou evangélico e ela me disse:

. Está explicado, vá aos cultos com um tampãozinho nos ouvidos para se proteger. Caso contrário, a lesão vai aumentar e atingir o outro ouvido.

. “Sim, senhora, doutora Otorrino”!

. Não é “doutora Otorrino”, otorrino é a especialidade dela, rapaz! Ela deve ter nome!

. Virando a página, o Marcus Alexandre escolheu a vice Marfisa como vice, faltam o Jarude e o Jenilson.

. “E agora, José”?!

. E agora que um segundo turno está garantido!

. “O prefeito Bocalom está no cargo, tem a máquina na prefeitura, o apoio do PP e do governador Gladson e a máquina estadual…

. …se perder pode vestir o pijama”.

. Sim, bom dia!