Gladson sofreu pressão no DF para Alysson compor com Marcus

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Articulada pelo presidente do MDB, Flaviano Melo (que já foi quase tudo no Acre), a candidatura do ex-prefeito Marcus Alexandre nasceu em Brasília com apoio importante de segmentos do governo federal. A ideia de ter Alysson Bestene com apoio do governador Gladson Cameli a chapa também foi “sugerida” pelo mesmo grupo que definiu o nome do ex-petista.

Em uma de suas viagens ao DF, Gladson Cameli, esteve na Casa Civil do governo do presidente Lula acompanhado da presidenta do Diretório Municipal do PROGRESSISTA em Rio Branco, deputada federal Socorro Neri e do próprio Alysson. Durante o encontro foi proposto a composição tendo como cabeça de chapa o Chame-Chame. Na ocasião, Socorro Neri declarou que o PP tinha um candidato. “Inclusive, ele está aqui conosco”, e apresentou Alysson jogando água no chopp.

“Quando se tratar de poder, ofuscar o mestre é talvez o pior erro de todos”. (Robert Greene)

. A deliciosa água de coco que se bebe no Acre vem do estado da Bahia; aliás, coco de duas pilas já não existe mais; um coco custa de oito reais para acima.

. O prefeito Tião Bocalom quer criar o mesmo clima da terra do Papai Noel, a Lapônia (Norte da Finlândia) em um iglu no centro de Rio Branco.

. Isto, com direito a flocos de neve!

. Bem que as renas poderiam ser representadas por um casal de veados do parque Chico Mendes!

. A disputa interna no União Brasil segue firme e forte!

. O Dr. Rueda controla o diretório da capital e o senador Alan Rick os diretórios dos municípios do interior.

. A ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão (MDB) tem mais de 50% da preferência dos eleitores de Brasiléia.

. Não é de graça, pois foi em sua gestão que 54 escolas foram construídas.

. Com apoio dela, implantou-se a agroindústria na região, principalmente a Acreaves e a Dom Porquito, gerando centenas de empregos.

. Depois de duas alagações devastadoras do rio Acre, Leila conseguiu reconstruir a cidade com apoio do governo do estado e federal à época.

. Fato que ela agradece com o coração cheio de gratidão.

. O PDT articula bem a chapa de candidatos a deputada federal para 2026; dois nomes já se destacam:

. Deputados estaduais Pedro Longo e Luís Tchê!

. A deputada Michelle Melo (PDT) não é mais a líder do governo e o mundo não acabou; nem para ela, muito menos para o governador Gladson.

. Assim é a política!

. Líder espiritual comentava que para acabar com as manifestações é preciso orar combatendo a ação do tranca rua.

. Espiritualizam tudo!!!

. Seria mais fácil negociar a resolver os problemas das comunidades.

. Não adianta em cima da hora alguns vereadores tentarem imitar a vereadora Elzinha Mendonça; oposição autêntica, só ela mesmo.

. O Macunaíma está calado hoje; não é para menos, levou um tombo da X-Land.

. Um dia ele aprende!

. Bom dia!