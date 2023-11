Rei do açaí em Dubai chega ao Acre para imersão da Apex em busca de fornecedores

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O empresário brasileiro Márcio Saboya, que mora em Dubai há 15 anos, e é considerado o rei do açaí no país, relata que tem uma rede com oito lojas e planeja expandir os negócios, e diz que sua vinda ao Acre se deu pela necessidade de obter mais fornecedores do produto que tenha certificação de qualidade. Ele faz parte da comitiva de 20 investidores de 15 países que veio ao Estado a convite da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) com o objetivo de fechar novos negócios.

“Estava morando em Dubai desde 2008, e mais ou menos em 2014 eu percebi que não tinha açaí na região, então eu vi uma grande oportunidade, um país desértico, muito calor, com muita gente fitness, então resolvi ser uma das primeiras pessoas a levar o conceito de loja de açaí para Dubai”, pontuou.

Ele conta que abriu a primeira loja em 2015 e que fez um trabalho educativo e de marketing muito forte para fazer com que o produto fosse conhecido e caísse no gosto dos moradores.

“A gente deu sorte e o açaí em Dubai foi muito bem aceito, hoje já estamos abrindo a nona loja, vamos fechar o ano com 200 toneladas de açaí comprados do Brasil, mas a expectativa é de ampliar esse número no próximo ano, para isso precisamos de mais fornecedores”, disse.

Perspectivas de bons negócios

Sobre a imersão na floresta e a oportunidade de conhecer a origem do produto, Márcio Saboya classifica como uma experiência transformadora. Está sendo sensacional, eu não fazia ideia de como era o Acre, a riqueza e seu potencial, ter vindo aqui abriu meus olhos e ampliou meus horizontes como comprador, esse trabalho feito pela Apex de promover os produtos da floresta é louvável, estão de parabéns pela iniciativa, eu e outros empresários estamos encantados com tudo o que vimos e certamente faremos bons negócios nos próximos dias”, afirmou.