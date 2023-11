Mazinho e Bittar lançam projeto “Prato Solidário” que vai atender famílias com cestas básicas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Ao lado do senador Márcio Bittar, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, lançou o maior programa de combate à fome da história do município nesta quinta-feira, 23. O projeto “Prato Solidário” foi idealizado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social com recursos de emendas parlamentares que vai contemplar 300 famílias até dezembro de 2024.

A solenidade realizada na frente da praça 25 de Setembro contou com a participação do senador Márcio Bittar, secretários municipais, vereadores e famílias cadastradas no projeto.

Para o prefeito o programa vai levar uma alimentação de qualidade as famílias e garantir dignidade as pessoas que mais precisam. “A fome não espera, e esse programa tem as mãos do senador Márcio que junto com a vice-governadora Mailza Assis quando era senadora alocaram recursos para o projeto”, disse Serafim.

O senador Márcio Bittar destacou que tem buscado ajudar todos os municípios com emendas parlamentares e que este projeto de Sena Madureira emociona ao ver que famílias carentes serão beneficiadas. “Deixei claro que enquanto for senador irei destinar recursos para esse projeto, assim como tenho feito em várias outras obras aqui em Sena, como, por exemplo, o parque Mamedio Bittar, ruas e apoio à produção rural”, destacou.

O secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, agradeceu ao prefeito Mazinho, senador Márcio e a vice-governadora Mailza Assis. “Quero agradecer nosso prefeito, senador e vice-governadora Mailza. Nossa equipe da secretaria nos ajudou muito no cadastro das famílias e assim vamos poder priorizar as que mais necessitam”, finalizou Herculano.