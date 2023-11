Prefeitura entrega sistemas de abastecimentos de água em Porto Walter

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Porto Walter, César Andrade César, entregou neste domingo, 19, aos moradores das Comunidade Mororó e Boa Vista, dois sistemas de abastecimentos de água.

A água é captada de um poço perfurado, armazenada e distribuída, atendendo cerca de 80 famílias nas duas localidades. Uma rede leva a água até a residência dos moradores.

“Por meio do nosso programa Água na Torneira, já construímos 11 sistemas de abastecimentos de água nas zonas rural e ribeirinha. Com esses sistemas melhoramos a vida das pessoas, que antes enfrentavam dificuldades com a captação de água do rio ou da chuva”, pontuou o prefeito.

Os recursos para a construção dos abastecimentos foram destinados pelo Senador Petecão e pela ex-deputada Perpétua Almeida e juntos somam a quantia de R$ 322 mil.

César Andrade destacou avanços que a gestão garantiu nas Comunidades Mororó e Boa Vista, como a organização comunitária, construção de escolas, instalação de internet, construção de quadra e construção de posto de coleta de exame.