Professora que virou influenciadora reclama de exposição e defende valorização de educadores

A edição do programa da Jô desta segunda-feira, 20, entrevistou a professora e influenciadora digital, Lígia Viana, que revelou detalhes da vida pessoal, amor pela profissão de professora, além da vida, mas, redes sociais.

Formada na Universidade Federal do Acre (Ufac), Viana contou que leciona há 12 anos e citou que o ensino público precisa evoluir, tanto na área privada, quanto na pública. “Temos muito a melhorar, mas a questão do ensino, se ele [professor] se esforçar, consegue vencer”.

A profissional ainda falou que no Acre é necessário investir na valorização da educação, mas elogiou o governo atual pelos recentes investimentos e reajuste salarial. “Ainda temos muito a melhorar. O governador Gladson Cameli vem fazendo um bom trabalho nesse sentido. Ele deu um aumento no salário, pouco, mas deu”, comentou.

Lígia destacou que o poder público precisa trabalhar para evitar a evasão escolar. “O maior desafio é atingir os alunos que estão na sala de aula. Que eles não tenham mais vontade de ficar em casa do que na escola, evitando a evasão escolar”.

A influenciadora revelou que é difícil a vida de exposição nas redes sociais e evitou falar de valores ganhos com as parcerias profissionais. “Ganho, sim, é preciso, né, até porque temos gastos com gasolina, maquiagem. Cada um tem o seu valor, tem o seu engajamento, público”, disse, destacando que a carreira começou divulgando roupas nas redes sociais. “Eu comprava os looks e postava nas redes sociais, daí uma loja me convidou para tirar fotos e me ofereceu roupas e daí começou”.

ASSISTA AO PROGRAMA DA JÔ: