Os desafios de Bittar para ajudar Bocalom!

O senador Márcio Bittar (União Brasil) tem um grande desafio pela frente. Convencer a “direita” a apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom, que está com os dias contados no PROGRESSISTAS. Quando se fala em “direita” no Acre, refere-se ao senador Alan Rick, presidente do União Brasil, do deputado federal Roberto Duarte, presidente Republicano. Os demais parlamentares direitistas seguem os líderes.

Duarte não engole a indiferença com que foi tratado pelo chefe de gabinete do prefeito, Valtim José, quando se elegeu deputado federal e não conseguiu uma agenda para se colocar à disposição de Tião Bocalom. Já o problema com Alan Rick remonta às eleições de 2018, quando Bocalom saiu do partido para se unir à candidatura bolsonarista, acusando Alan de ter lhe tomado o partido. Apesar de bem votado, Bocalom perdeu.

Márcio Bittar tenta aparar arestas e fazer uma nova costura para manter Tião Bocalom à frente do mandato. Entretanto, pessoas próximas ao senador Márcio afirmam que o apoio do União Brasil, PL e Republicano ao prefeito da capital depende mais de Bocalom do que de Alan e Duarte.

. De repente a Mesa Diretora da Câmara resolveu trabalhar; cursos e viagens foram cancelados, já que as eleições se aproximam.

. A população em Brasiléia reclama por conta do aumento estratosférico do IPTU.

. Em Senador Guiomard, a prefeita Rosana Gomes tenta recuperar os três anos perdidos de uma gestão fraca.

. Na verdade, o governador Gladson Cameli continua dando uma de prefeito por todo interior.

. O cômico é que tem gestores e gestoras afirmando que fazem tudo nos municípios com “recursos próprios” mentindo na maior cara de pau.

. Sendo assim/ vou acabar ficando louco/pois tudo que ganho é pouco/ não dá pra você gastar…

. Do velho boêmio Genival Lacerda!

. Mara Rocha e Vanda Milani poderiam estar na Câmara Federal hoje, seriam reeleitas com folga.

. Se a médica Jéssica Sales tivesse focado só na candidatura de federal e não no Senado, também estaria lá.

. A propósito, é bom reservar uma das vagas na bancada federal para o deputado Pedro Longo (PDT).

. Pedro aprendeu cedo o caminho das pedras; é um segredo que poucos descobrem.

. Perguntem ao Chico Viga e Edvaldo Magalhães.

. O líder do governo, deputado Manoel Moraes (PSB), não tem medo de cara feia, muito menos de palavras duras.

. Depois do quebra-quebra, o Manoel sai rindo irônico da tribuna.

. Atenção Ricardo Araújo do Dnit:

. Melhorar a sinalização na entrada do ramal da Alcobrás.

. Atenção Benício, do Rbtrans:

. Colocar quebra-molas nas proximidades da guarita do condomínio Ipê, já ocorreram vários acidentes na Dias Martins.

. Por nada, bom dia!