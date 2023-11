Quem éramos nós, quem somos agora?

O Partido dos Trabalhadores não aceita qualquer aproximação, se quer sentar, com os senadores Alan Rick, Márcio Bittar, do União Brasil/PL, e com o presidente do Partido Republicano, o deputado Roberto Duarte. A declaração é do presidente do PT, Daniel Zen, ao rebater as declarações desses partidos de que não aceitam compor com o MDB para apoiar Marcus Alexandre se PT, PC do B e demais partidos do campo progressista estiverem na eventual aliança, ou seja, da esquerda. Os emedebistas, os mais interessados na questão, advertem que a construção para as eleições de 2026 (sucessão do governador Gladson Cameli quando estarão em disputa as vagas dos senadores Sérgio Petecão e Márcio Bittar), será feita agora. “Quem não quer aliança neste momento, não nos terá no palanque em 2026”, afirma o...