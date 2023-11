Justiça absolve bando acusado de sequestrar presidente da Federação de Basquete no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Por entender que as provas apresentadas são insuficientes para a condenação dos réus pelo sequestro do Presidente da Federação Acreana de Basquete Etevaldo Santana, o Juiz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco absolveu Matias Ferreira de Lima, Najara Silva de Souza, Mateus Melo da Silva e Francisco Feliciano de Araújo Ferreira.

Na mesma decisão, o magistrado condenou cada um dos membros do grupo a uma pena de 6 anos, 8 meses e 15 dias pelo assaltado praticado contra quatro pessoas que estavam em uma lanchonete no segundo distrito da capital acreana. Tudo isso na mesma ocorrência do suposto sequestro, quando ainda usavam o carro de Etevaldo Santana. Os quatro irão cumprir a pena em regime semiaberto e monitorados por tornozeleira eletrônica.

Na noite do suposto sequestro, último 18 de junho, Etevaldo Santana teria sido atacado pelo grupo na rotatória do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), na BR-364.

Levado para a residência do casal Najara da Silva Souza e Mateus Melo da Silva, no Conjunto Tangará, o presidente da Federação Acreana de Basquete foi mantido em cativeiro por algumas horas e fugiu. À época, o caso ganhou grande repercussão.

Ainda usando o automóvel de Santana, o quarteto se deslocou para o segundo distrito da cidade, quando na Rua 24 de janeiro, assaltou três clientes e a proprietária de uma lanchonete, roubando celulares, dinheiro e outros valores. Eles foram presos por policiais militares na BR-364.

No julgamento ocorrido nessa terça-feira, o Juízo na Vara de Delitos de Roubos e Extorsões entendeu que as provas apresentadas no caso do suposto sequestro de Etevaldo Santana são insuficientes para levar os réus a uma condenação. Já em relação ao assalto contra quatro vítimas da lanchonete, o magistrado entende que a materialidade do crime está devidamente comprovada, além disso, os réus confessaram a autoria, o que motivou a condenação.