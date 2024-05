Kayky Brito responde motorista que o atropelou, admite erro e agradece

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Kayky Brito, 35, respondeu uma publicação do motorista Diones da Silva, que o atropelou há exatos oito meses, no Rio de Janeiro, e admitiu que o erro foi seu, ao atravessar uma via movimentada. O ator também agradeceu por ter sido socorrido por ele.

“Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você quem dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, afirmou o ator. A resposta veio após um post emocionado, em que o motorista se disse feliz por ver o Kayky retornando a suas atividades após o acidente.

“Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus! Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido, por ter sido eu, mesmo sem ter culpa, que te causei isso. Você está sempre em minhas orações”, afirmou Diones.

No início da semana, Kayky Brito falou em suas redes sociais sobre o processo de recuperação. “Estou me recuperando aos poucos, estou voltando a pedalar, que é um ato que eu gosto bastante”, afirmou ele, que relatou dores para apoiar a mão no guidão devido às cicatrizes.