Felipe Neto divulga lista de processos que já venceu e manda recado: ‘Vocês vão pagar’; entenda

Incomodado com acusações que levantam dúvidas sobre sua mobilização para ajudar o Rio Grande do Sul, Felipe Neto publicou um vídeo listando os processos milionários que já venceu. O “dossiê” envolve nomes como Silas Malafaia, Antônia Fontenelle e Nando Moura. Na publicação feita na segunda-feira, 13, o influenciador aproveitou para pedir que as pessoas parem de divulgar fake news e mandou um recado aos que insistem: “Vão pagar pelos seus crimes”.

O desabafo veio logo após Felipe revelar a lista de pessoas públicas que já perderam processos para ele. No X (antigo Twitter), o influenciador escreveu: “Toda a turma abaixo era corajosa, muitos falando que jamais perderiam porque só falavam a verdade”. Um dos listados é Luciano Hang, o dono das lojas Havan. Ao lado do nome do empresário, a indicação: “Cinco derrotas como autor”.

E não é só isso. Outros nove nomes acompanham o do dono da Havan na lista. A influenciadora Antônia Fontenelle, por exemplo, aparece com a sinalização de R$ 200 mil a serem pagos por ela, além de serviço comunitário. Felipe Neto ainda escreveu que, no caso da ex de Marcos Paulo, “mais está por vir”.

Logo após divulgar os nomes na rede social, ele gravou um vídeo explicando a atitude. “Tudo que estão vendo aqui são alguns dos processos que eu ganhei ao longo dos últimos anos contra toda essa turma que inventou mentiras ao meu respeito e que juravam que estavam falando a verdade e que jamais perderiam na Justiça para mim. Tá aqui uma pequena lista de várias outras condenações e muitas que ainda estão por vir”, detalhou.

Depois de dar o contexto da lista, Felipe Neto afirmou que as acusações sobre desvio de dinheiro arrecadado para ajudar o Rio Grande Sul não serão toleradas por ele, que pretende processar um a um.

“Toda essa galera que está repetindo mentiras ao meu respeito, seja revivendo coisas do passado ou falando atrocidades criminosas sobre mim, como que eu teria desviado dinheiro da compra dos purificadores ou que eu teria superfaturado esses purificadores ou qualquer outra ligação criminosa ao meu respeito, todas essas pessoas serão processadas na Justiça Cível e na Justiça Criminal onde o jogo é bem pior”, alertou.

Em tom de ironia, ele ainda continuou reforçando a intenção de processar as pessoas que o acusam de crimes. “Estão chegando os processos, tá? Fica aí aguardando, você vai ter bastante coisa para responder, já procura advogado. Não é barato não, tá? Para as pessoas que estão ao meu lado, eu agradeço enormemente o apoio”, destacou.

Sobre a situação de calamidade causada pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, Felipe Neto disse que não pretende parar de ajudar. Mesmo com as acusações, o influenciador fez questão de ressaltar que vai continuar mobilizando recursos para a causa.

“Vamos continuar ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Vamos continuar fazendo tudo que a gente pode e todas as contas estão sendo prestadas nas minhas redes sociais. É só vocês procurarem aí. Para todo mundo que tenta atrapalhar, e que espalha a mentira, vocês vão pagar pelos seus crimes”, argumentou.