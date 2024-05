Luísa Sonza cobra valor exorbitante em show que seria ajuda ao Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luísa Sonza gerou polêmica nesta terça-feira (14), após divulgar os valores dos ingressos do Festival Salve o Sul, que visa ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, região que foi afetada pelo desastre climático e ambiental nos últimos dias. A intérprete do hit Modo Turbo foi duramente criticada ao cobrar valores exorbitantes para um evento beneficente.

O evento, que será no Allianz Parque, em São Paulo, e contará com shows de mais de 15 artistas, está com ingressos disponíveis de até R$ 500. Quem quiser curtir o evento na “Pista Comum”, terá que desembolsar R$ 300. Já na “Cadeira Inferior” o valor do ingresso fica um pouco maior: R$ 400. O valor mais expressivo fica com a “Pista Premium”, a qual o cliente deverá desembolsar R$ 500. A alternativa mais em conta, no entanto, fica na categoria “Cadeira Superior”, custando R$ 180.

Anúncios

Nas redes sociais, o público não escondeu o descontentamento com os valores dos ingressos. “Gente? Isso é meio que um festival beneficente, e realizado pelo público em geral. Os valores eram pra ser simbólicos, embora os artistas se doem pra fazer a apresentação. No máximo era pra ser uns 250 reais”, escreveu uma internauta.

Em outro comentário, uma fã da cantora lamentou: “Achei que a entrada fosse com alimentos ou roupas”. “Eu achei que o show fosse ser gratuito. Misericórdia”, escreveu uma outra internauta, indignada. Também teve internauta que saiu em defesa: “É pra ser valor de festival para que tudo isso seja arrecadado para o objetivo final. Acho que vocês não se enxergam não, querendo levar 1kg de arroz e se beneficiar com um festival. Não somos nós que temos que ganhar com isso. Estaremos pagando por festival, com uma causa”.

Festival SALVE O SUL: Ingressos e valores.

Pista Premium

Inteira: 500 reais

Meia: 250

Social: 260

Pista

Inteira: 300 reais

Meia: 150 reais

Social: 160 reais

Confira a lista completa de valores abaixo. pic.twitter.com/8XeFE3zasR

— RDT SONZA (@RDTSonza) May 14, 2024