Acre registra 6,5 mil tentativas de fraude em compras online

Segundo um relatório da ClearSale, empresa de inteligência de dados e soluções antifraudes em diversos segmentos, a Região Norte do país registrou 1,5% em tentativas de fraude e 8,1 milhões de pedidos entre o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

No Acre, conforme o relatório chamado de Mapa da Fraude, foram 6,5 mil tentativas de fraude em mais de 369 mil pedidos online feitos ao longo do ano passado, o que representa o maior percentual, com 1,8%. O estado do Pará registrou o maior número de pedidos e de tentativas de fraude na região Norte, enquanto o maior percentual de tentativas ficou com o Acre. Já o ticket médio mais elevado das tentativas de fraude foi registrado em Roraima, com R$1.167,65.

Confira o ranking completo de tentativas de fraude por estado:

A partir do estudo, foi possível identificar que o meio de pagamento com maior número de pedidos foi o cartão de crédito (6,1 milhões), além de ter liderado em números absolutos de tentativas de fraude, com 95,4 mil, e em ticket médio mais elevado das tentativas de fraude, que foi de R$1.185,56. Já o Vale foi a forma de pagamento com maior percentual de tentativas de fraude em relação ao número de pedidos, com 2,3%.

O Mapa da Fraude apontou que os golpistas da região Norte do País operam principalmente através de Cadastros Novos + Falsa Entrega Errada e com Invasão de Cadastro (Account Takeover). As categorias que mais sofreram tentativas de fraude foram Celular (4,1%); Esportes (2,7%) e Beleza (2,4%).

Para o levantamento, foi considerado apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.