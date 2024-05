Manchester City x West Ham na Premier League: onde assistir ao vivo e horário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Manchester City entra em campo neste domingo, contra o West Ham, às 12h (de Brasília), buscando garantir o título da Premier League. O jogo da 38ª rodada, no Etihad Stadium, concretizará o troféu para o time de Pep Guardiola em caso de vitória. Se tropeçar, o City terá que torcer para o Arsenal não vencer o Sheffield United. O ge transmite o confronto em tempo real.

Pelo tetracampeonato seguido

Anúncios

Mais uma vez, o Manchester City de Pep Guardiola pode se tornar campeão da Premier League. As últimas três edições do torneio foram vencidas pela equipe. Nas últimas seis, cinco vezes o troféu foi da equipe. Para levantar a taça mais uma vez, o City precisa de qualquer vitória sobre o West Ham.

Com 88 pontos, a equipe lidera a tabela de classificação do Campeonato Inglês, à frente do Arsenal, que tem 86 pontos e enfrenta o Sheffield United, fora de casa. O time de Mikel Arteta tem saldo de gols de 61, contra 60 do City, portanto, os Gunners ficam com o título em caso de vitória e de tropeço do time de Guardiola. O West Ham é o nono colocado, com 52 pontos, e não briga por mais nada na Premier League.

Informações de Manchester City x West Ham

Data e horário: 19/05, às 12h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra.

Onde assistir: ESPN e Star+. O ge transmite em tempo real.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji (Stones), Rúben Dias e Gvardiol; Rodri e Kovacic; Bernardo Silva, Álvarez e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna e Emerson Palmieri; Soucek e Ward-Prowse; Bowen, Kudus e Lucas Paquetá; Antonio. Técnico: David Moyes.