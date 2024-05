Helicóptero de presidente do Irã tem “pouso forçado”, diz mídia local

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O helicóptero do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, precisou realizar um “pouso forçado” e caiu, neste domingo (19/5), segundo a mídia internacional.

A TV estatal do Irã disse que o presidente viajava por uma área iraniana na fronteira do Azerbaijão e retornava da inauguração de uma represa. A mídia ainda informou condições climáticas ruins no local, com fortes chuvas e ventos.

O helicóptero teria caído na região de Varzaqan, segundo a agência de notícias da República Islâmica. A Fars News publicou imagens do local onde o helicóptero teria caído.

شبکۀ خبر این تصاویر را از اعزام تیم‌های جست‌وجو به محل «فرود سخت» بالگرد رئیس‌جمهور پخش کرده. خبرنگار فارس که همراه یکی از این گروه‌هاست گفته جست‌وجو حوالی معدن مس سنگون ادامه دارد. مه باعث شده دید افقی کمتر از۵متر باشد. منطقۀ کوهستانی و جنگلی است و همین، سرعت عملیات را کند کرده. pic.twitter.com/dtIOpEilN4

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 19, 2024



O resgate está a caminho, mas não há informações sobre o estado de saúde de Raisi e demais passageiros da aeronave. Também estavam no voo o ministro de Relações Exteriores e o governador da província do Azerbaijão Ocidental.

Segundo a Tasnim News, eram três helicópteros no comboio presidencial e alguns companheiros de viagem do presidente teriam conseguido se comunicar com a central de aviação.