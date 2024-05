Pastor no Pôdicast: “meu desejo é que o PSOL tenha candidatura própria à Prefeitura”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Líder religioso da igreja Comunidade GADE e possível candidato à Prefeitura de Rio Branco nas eleições de outubro, o pastor Henry Nogueira, foi o entrevistado desta semana do Pôdicast, do marqueteiro David Sento-Sé, hospedado no ac24horas.

Graduado em Economia, com Especialização em Gestão Pública, Mestrado em Desenvolvimento Regional e Doutorado em Educação, Henry Nogueira, que é servidor efetivo do Instituto Federal do Acre (Ifac), tem considerável atuação no setor público.

Ele já exerceu função de gerência na Secretaria de Saúde do Estado do Acre, Controlador Interno do Tribunal de Contas de Contas do Estado do Acre e de secretário de Estado de Pequenos Negócios do Estado do Acre no período de 2015-2018.

Na entrevista, ele fala com Sento-Sé sobre assuntos diversos, mas religião e política estiveram no centro da pauta. Para ele, diferentemente do que se tem visto na atualidade, igreja e política partidária não devem se misturar.

“Igreja é igreja e política é política. Igreja não tem partido político nem ideologia política. Ela deve influenciar a política com os seus princípios de humanidade e solidariedade, mas não deve determinar a política ou alienar as pessoas por meio da fé”, diz.

A respeito de mais uma vez colocar o seu nome à disposição da população acreana para disputar um cargo eletivo, ele – que é do PSOL – diz que usar a igreja como palanque político nunca foi uma prática em outras vezes que foi candidato e que neste será igual.

Para Nogueira, o seu partido tem uma construção que vai segurar até as convenções a intenção de ter uma candidatura própria nas eleições municipais. “Meu desejo é que o PSOL tenha candidatura própria à Prefeitura de Rio Branco”, afirma.

