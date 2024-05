Socorro se nega a participar de jogo de cartas marcadas

NÃO há nada o que decidir na reunião marcada às pressas pelo diretório do PP para hoje. Já está definido que o PP vai indicar Alysson Bestene (PP) – que teve o nome rejeitado nas pesquisas para prefeito – para ser o vice na chapa do prefeito Bocalom. A deputada federal Socorro Neri (PP), foto, a mais votada da última eleição, disse ontem ao BLOG que se recusa a participar de um ato de cartas marcadas pelo senador Márcio Bittar (UB) e os que lhe seguem dentro do PP. “Não vou colocar meu nome para avalizar essa desfaçatez”, falou ontem Socorro ao BLOG. Ela marcou uma coletiva para a manhã de hoje com a imprensa, onde além de falar do seu mandato deve escancarar toda a trama da qual foi vítima do seu partido e dos que o comandam. Socorro disse que vai se afastar desse debate e tocar o seu mandato na Câmara Federal. Depois da traição sofrida, não existe outro caminho a ser trilhado.

AVAL DO GLADSON

UMA coisa é certa: o governador Gladson Cameli é o presidente regional do PP; todos os integrantes do diretório municipal têm cargos no seu governo; e por isso, o PP jamais levaria o Alysson Bestene para ser o vice na chapa do prefeito Tião Bocalom sem o seu aval. Não é verdadeiro se jogar com a tese ser essa uma decisão partidária. A aliança com o Bocalom só vai ocorrer por causa da bênção do Gladson Cameli.

CONTADOR DE PIADAS

O secretário do PP, Márcio Pereira (que era um Socorrista juramentado), não é um bom articulador político, mas é um bom contador de piadas. Disse em entrevista que após “intensas” discussões se chegou à conclusão que, o melhor é o PP ser um puxadinho do Bocalom indicando o Alysson Bestene de vice. Discussões “intensas” coisa alguma, cumpriram apenas o script escrito pelo senador Márcio Bittar (UB) para o desfecho contra a Socorro, e do qual participou.

TODOS NO SEU BORNAL

NÃO CRITICO o senador Márcio Bittar (UB) por ter conseguido fazer do PP um “puxadinho” do prefeito Tião Bocalom (PL). Se a sua palavra virou ordem no PP, é porque teve quem lhe devesse obediência. Nos bastidores, Bittar conseguiu o que parecia difícil. O Bittar está saindo como o grande vencedor dessa confusão, porque o desfecho favorável ao Bocalom só ocorreu devido a sua articulação.

OUTRA HISTÓRIA

SOBRE o que isso pesará na eleição municipal é outra história, falta ser combinado com o eleitor, que é quem elegerá o prefeito e não os conchavos de bastidores.

NÃO É O QUE DECIDIRÁ

O ALYSSON BESTENE (PP), é uma figura cordial, tem competência para ocupar qualquer cargo público, honesto, mas não tem empatia com o eleitorado. Falta-lhe o sal da simpatia. As pesquisas mostraram a sua alta rejeição popular. Não vai acrescentar nada como vice na chapa do prefeito Tião Bocalom (PP), por ser um nome pesado popularmente. Não é a sua inclusão na chapa que decidirá o destino da eleição da PMRB.

ERRO DE AVALIAÇÃO

ESTÃO fazendo um erro de avaliação, os que acham que com a aliança com o PP, o governador Gladson vai despejar dinheiro na campanha do prefeito Tião Bocalom e colocar a estrutura do estado para ser barganha por votos. Ninguém será mais vigiado pelos órgãos de controle do que o Gladson; a Operação Ptolomeu é uma adaga sob a sua cabeça. Não vai querer sujar o seu CPF.

JOGO SUJO

NÃO vi em nenhum momento a deputada federal Socorro Neri (PP) destratar o governador Gladson Cameli e lhe tecer qualquer comentário pejorativo. Restringiu o debate ao PP. É jogo sujo, pois, darem outra versão ao caso da escolha do candidato do PP para prefeito, colocando-a como “inimiga” do Gladson. Externou só a sua posição.

A MELHOR AJUDA

NA política, a melhor coisa que pode acontecer a quem tem mandato é lhe transformar em vítima, porque quem fica com esse papel é acolhido pela população. Principalmente, sendo mulher. Os adversários conseguiram transformar a deputada federal Socorro Neri (PP) em uma vítima da força do poder.

NOVA ADESÃO

QUEM anuncia hoje adesão à aliança que sustenta a candidatura a prefeito do Marcus Alexandre (MDB), é o partido AGIR, que vem com uma chapa de 22 candidatos a vereador.

NADA A VER

QUEM não tem nada a ver com essa confusão dentro do PP, é o prefeito Tião Bocalom (PL). Conseguiu detonar a candidatura própria do PP sem mover uma palha e ser o grande beneficiado. O velho Boca está rindo,

VIRÃO PELO BEIÇO

PERGUNTEI ontem a um político que defende a candidatura do prefeito Tião Bocalom (PL); como ficarão nessa confusão o senador Alan Rick (UB), o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) e a vice-governadora Mailza Assis (PP), e a resposta veio jocosa: “Vão vir pelo beiço”.

PRÓXIMO DA CONVENÇÃO

O MDB vai empurrar a escolha do nome do vice na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) para bem próximo da data final da convenção municipal, em julho.

RENOVAR É ESSENCIAL

ESSA entrada do deputado Emerson Jarude (NOVO) como candidato a prefeito de Rio Branco e com uma chapa de vinte e dois candidatos a vereador, é salutar para a política.A renovação na política, é essencial.

SÓ SE FOR MUITO RUIM

O CANDIDATO Jobe Lira (UB) tem três secretarias municipais a todo vapor, trabalhando para lhe eleger vereador. Sem falar em outros esquemas dentro da PMRB. Só se for muito ruim de voto para não se eleger bem votado. É uma disputa de certo ponto desleal com os vereadores da base do prefeito Bocalom.

HÁ QUEM DEFENDA

NO MDB, existe uma corrente que defende Flaviano Melo para ser o vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB). Se ele vai aceitar, não sei; mas é um nome de muita tradição e sem nenhuma ligação com a esquerda.

VIRA PANDARECO

CASO aconteçam as defecções previstas de candidatos na chapa do PSD, o partido corre o sério risco de não eleger nenhum vereador na capital. O partido errou em deixar tudo para a última hora.

ATÉ AQUI, SÓ ENSAIO

ATÉ o momento a médica Jéssica Sales (MDB) não apareceu em Cruzeiro do Sul para oficializar a sua candidatura a prefeita. Até que isso aconteça fica sempre a dúvida se será ou não candidata.

A SABER SE ACEITARÃO

A GRANDE dúvida é saber se o senador Alan Rick (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) aceitarão serem badecos no projeto do senador Márcio Bittar (UB), na sucessão municipal.

UM PLEBISCITO

A ELEIÇÃO na capital vai virar um plebiscito sobre a aprovação ou rejeição da administração do prefeito Tião Bocalom (PL). O restante, é discussão periférica.

FRASE MARCANTE

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las”. Aristóteles.