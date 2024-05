Bruna Marquezine faz lista de mulheres brasileiras que a inspiram; veja

Bruna Marquezine, 25, citou, durante o evento Power of Women, organizado pela revista Variety, o nome de algumas mulheres que a inspiram, dado destaque a sua mãe, Neide Maia. Na lista, foram citadas, em seguida, as artistas brasileiras Xuxa Meneghel, Fernanda Montenegro e Alice Braga.

A atriz de “Besouro Azul”, que foi convidada para fazer uma homenagem a Anitta, comentou que Xuxa é quase uma mãe para ela e a considera uma das maiores artistas do Brasil. Sobre Fernanda Montenegro, disse que “é uma das maiores atrizes que eu conheço”. Por fim, citou Alice Braga, mas disse que a lista de mulheres que a inspiram é muito longa.

Bruna Marquezine on the women who inspire her most at Variety Power of Women presented by @lifetimetv: "The list is so long." https://t.co/3LVG7BK06v pic.twitter.com/QfMKY7GeRZ

— Variety (@Variety) May 2, 2024