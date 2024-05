Davi Brito desabafa sobre novo affair: “Faço o que quero”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Campeão do BBB 24, Davi Brito, 21, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (2), para falar sobre os últimos comentários sobre sua vida na web, especialmente o possível affair com a influenciadora Bárbara Contreras, 22, após o término do relacionamento com Mani Reggo, 42.

Primeiro, Davi abriu uma live no Instagram para conversar com os seguidores. “Fiquem na paz. Estou dando o meu melhor, vivendo a vida como tem que ser vivida. Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Deixem minha vida”, disse ele.

O nome do ex-BBB voltou a chamar atenção essa semana após ele ser visto com a influenciadora Bárbara Contreras. Logo após sair do reality show, Davi se envolveu em polêmica com a ex Mani Reggo, e os dois terminaram o relacionamento.

“O relacionamento que eu tinha, cabe a mim resolver… Estou passando para deixar esse recado para vocês. Estou seguindo minha vida. Se querem ofuscar meu brilho de campeão do BBB 24, não vão. A marca já está lá. Passando também para agradecer quem quer me ver bem”, desabafou ele.

Pouco depois, o ex-BBB ainda voltou ao assunto em declaração no story do Instagram. “Se eu quiser conhecer uma menina, estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha. Vou seguir minha vida em paz, vou estudar medicina, vou virar doutor”, declarou.