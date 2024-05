Renascer: resumo dos capítulos da novela da Globo (03 a 11/05)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sexta-feira, 03 de maio

Kika e Eriberto resolvem alugar juntos o apartamento de Eliana. Morena tenta convencer Lu a ficar com João Pedro. Tião guarda o ovo em um local com todo cuidado, escondido de Joana. Inácia vai à casa de Ritinha e percebe que Damião não dormiu ali. Bento e Augusto reclamam das dores dos pés que sentem após serem obrigados pelo pai a pisar o cacau. Inácia comunica a Augusto e Bento que ambos deverão deixar a fazenda se não forem novamente para a roça. Ritinha percebe que Inácia trata Teca de forma especial. Buba se sente desconfortável com as palavras sugestivas de Inácia. Inácia questiona Buba sobre o que ela está escondendo.

Anúncios

Sábado, 04 de maio

Buba se sente perseguida por Inácia. João Pedro sente receio de perder sua importância ao ver que os irmãos estão recebendo ensinamentos do pai. Morena insiste em dizer a Lu que ela não deve fugir do sentimento que tem por João Pedro. Tião faz uma tipoia para colocar debaixo da camisa e abrigar o ovo, sem que ninguém saiba. Augusto tenta convencer Buba a contar a verdade sobre ela a José Inocêncio. Bento se mostra frágil para João Pedro e demonstra vontade de vender suas terras e viajar pelo mundo. José Inocêncio questiona Bento, ao ouvir a conversa do filho com João Pedro.

Segunda-feira, 06 de maio

Pastor Lívio escuta José Inocêncio repreender Bento por querer vender suas terras e apostar na política. Augusto teme a decisão de José Inocêncio de bancar a campanha política de Bento em troca da fazenda do filho. Bento nota o clima entre Augusto e Buba. Norberto se prontifica a apoiar a candidatura de Bento. Mariana flagra João Pedro com Sandra. Bento avisa a Augusto que vende suas terras se o pai desistir de financiar sua campanha. Sandra deixa claro a Eliana que não gosta de Mariana. Egídio pede a Sandra para não chamá-lo de pai.

Terça-feira, 07 de maio

Rachid e Eliana defendem Sandra das ameaças de Egídio. Inácia presume que Mariana não gostará do convite que José Inocêncio fez a Teca para acompanhá-lo até Ilhéus. Dona Patroa decide deixar Egídio, e Sandra comemora. Sandra revela a Eliana que talvez esteja grávida de João Pedro. Eliana se sente ferida ao ver Ritinha com Damião. Damião procura Eliana. Rachid convida Dona Patroa para dançar.

Quarta-feira, 08 de maio

João Pedro demonstra seu receio para Sandra, ao ver Dona Patroa dançando com Rachid. Norberto avisa a Damião que Ritinha foi para casa. José Inocêncio pede a Bento para avisar a Lu que a professora está autorizada a dar aula para os adultos. Dona Patroa busca conforto nos braços do Pastor Lívio. Rachid escuta Dona Patroa dizer a Sandra que seu nome é Iolanda Fernandez de Brito. João Pedro pede ao pai para deixá-lo vingar a morte de Venâncio. Joana convida Egídio para visitar sua casa apenas quando Tião estiver presente. Dona Patroa diz a Sandra que tem certeza de que Egídio matou Venâncio. Sandra diz à mãe que é possível que esteja grávida de João Pedro.

Quinta-feira, 09 de maio

Dona Patroa teme a possível gravidez de Sandra. Augusto diz a Buba para aceitar o fato de que ele gosta da psicóloga. Buba decide voltar para o Rio. Bento pressiona Kika a ajudar Augusto. Mariana demonstra querer ser amiga de Buba. José Inocêncio avisa a Buba que Augusto irá com ela para o Rio. Rachid se nega a dar a carta escrita pela mulher para Maria Santa ao Pastor Lívio. Egídio se prontifica a investir na campanha de Bento. Deocleciano conta a José Inocêncio que Zinha viu Bento conversando com Egídio na venda de Norberto. José Inocêncio faz perguntas a Teca sobre Buba. Buba apresenta Augusto para suas amigas. Bento aceita as condições do pai para receber financiamento de sua campanha política. Egídio intenciona prejudicar Dona Patroa.

Sexta-feira, 10 de maio

Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona Patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba.

Sábado, 11 de maio

Anúncios

Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família. Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Dona Patroa conta a Pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Deocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. Pastor Lívio aconselha Sandra a contar para João Pedro sobre a gravidez. José Inocêncio avisa a Damião que o funcionário trabalhará diretamente com ele. Sandra comunica a João Pedro que está esperando um filho seu.

Veja: