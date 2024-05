Estudantes ocupam sede do DCE na Universidade Federal do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (UFAC) foi “tomada” na noite desta quinta-feira, 2, por acadêmicos da instituição federal durante os protestos que estão sendo realizados pelo movimento de ocupação.

Vídeos que circulam em grupos de whatshapp mostram a ocupação do prédio. A gestão do DCE divulgou uma nota sobre o fato e criticou a invasão. Conforme a direção do DCE, o espaço nunca deixou de ser ocupado por estudantes e afirma ainda que os militante da União da Juventude Comunista e de outros movimentos, responsáveis pela invasão, distorcem os fatos.

“Militantes esses que intitulam-se revolucionários e que lutam por uma educação de qualidade, distorcem o verdadeiro inimigo e culpado de estarmos com poucas bolsas, recursos para investimentos, infraestrutura, manutenção e pesquisa na universidade, que é o GOVERNO FEDERAL, presidido pelo presidente Lula”, diz a nota.

Em outro trecho da nota, a gestão do DCE diz que os problemas não podem ser solucionados com radicalismo. “O DCE repudia totalmente a atitude de apoderar-se de um espaço de uso comum e serventia aos estudantes. Nossa gestão que foi eleita pelo voto de 1.351 alunos sempre irá esgotar todas as tentativas de diálogo e construção propositiva, antes de achar que os problemas só podem ser solucionados com radicalismo”.

Leia a nota abaixo.

*NOTA DCE*

A sede do DCE, com recursos de terceiros (Sindcol), lista do passe livre, documentos dos estudantes, material de renovação dos cartões cedidos pela OCA e toda sua estrutura operacional, acabou de ser tomada por militantes da união da juventude comunista e outros movimentos, que sem motivo plausível, optaram por fazer uma intervenção num espaço que nunca deixou de ser ocupado pelos estudantes.

Nós do DCE temos concentrado nossos esforços no diálogo com a administração superior, comando de greve, pró reitorias, diretoria de transporte, buscando soluções que não deixassem os estudantes sem bolsas, sem auxílio alimentação, sem transporte e sem matrículas.

Todas as medidas administrativas já foram tomadas. Infelizmente, informamos que a recarga do passe livre que estava marcada para iniciar amanhã será suspensa até que tenhamos certeza da segurança dos nossos colaboradores.

Atenciosamente,

DCE – Gestão Atuação