Maraisa pede expulsão de homens em show: “Não vou aceitar falta de educação”

Ao perceber que dois espectadores estavam mostrando o dedo do meio, Maraisa, que faz dupla com sua irmã gêmea, Maiara, interrompeu um show na quarta-feira (1º) para chamar a atenção dos homens. A cantora queria expulsá-los da festa, mas acabou se acalmando e resolveu continuar a apresentação.

“Ele pensou que ia sair daqui ileso. Eu não vou aceitar falta de educação, nós vamos pagar o ingresso dele e ele vai embora”, disse para o público. O evento, que ocorreu no Rio Grande do Sul, teve um problema de alagamento devido às fortes chuvas, o que fez com que os dois se revoltassem com as artistas.

“Não é culpa de ninguém não. Chove, chove lá em cima, Deus manda a chuva. Está todo mundo aqui para festar, você não precisava me dar o dedo”, disse Maraisa. Depois dessa fala, decidiu continuar o show sem expulsar os dois homens.

A plateia iniciou um coro de “Fora”, que a cantora rebateu com: “Está tudo certo, ele vai ficar e vai curtir a festa”.

quem foi que deixou minha maraisa assim hein????? HIJOS DE LA PUTA 😡😡😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/SOvyxHQaHe

— mona (@foryoufavss) May 2, 2024



Maraisa chamou a atenção, no último domingo (28), ao publicar, em suas redes, uma foto ao lado do noivo, o empresário Fernando Mocó, fazendo coração na frente da barriga e com uma legenda misteriosa. Nenhuma confirmação de gravidez aconteceu até o momento.