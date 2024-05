“Socorro Neri perdeu as condições de ser a candidata”, diz dirigente do PP

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário geral do Diretório do Progressistas de Rio Branco, Márcio Pereira, já está falando alto o que calculava em conversas. “Socorro Neri perdeu as condições de ser a candidata”, vociferou Pereira em um tom de evidente impaciência. “Todas as possibilidades foram dadas a ela e ela negou e agora o partido, de forma praticamente consensual, vai definir por Alysson Bestene compondo com Bocalom, do Partido Liberal”.

Nesta sexta-feira (3), o vice-presidente da Executiva de Rio Branco, Eluzimar Alencar de Almeida, o “Professor Alencar”, vai coordenar a reunião da direção municipal do partido, marcada para acontecer às 16 horas da tarde na sede do Progressistas.

Anúncios

Entre membros e cargos de direção, o Diretório do Progressistas de Rio Branco é composto por 22 integrantes. Todos eles votam. “Já conversamos e vamos votar amanhã”, assegura o secretário geral Márcio Pereira. “Cerca de noventa por cento referendam a aliança com o PL e o nome de Alysson Bestene como vice na chapa com Bocalom”.

O presidente do diretório do Progressistas de Rio Branco, Aberson Carvalho, foi informado da decisão dos demais diretores e membros do diretório. Ele está viajando. Carvalho é secretário de Estado de Educação e uma liderança muito próxima e identificada com a deputada federal Socorro Neri (Progressistas/AC). Nesta sexta-feira pela manhã, ela concede uma entrevista coletiva.