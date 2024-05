‘Cãominhada’ com 54 cães celebra aniversário da PM em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No próximo domingo, 5, às 7 horas em Cruzeiro do Sul, cerca de 54 cães vão participar da ‘Cãominhada’, organizada pela Polícia Militar, com um percurso de cerca de 3 quilômetros.

Os kits com camiseta e bandana dos donos e cães inscritos estão sendo entregues até essa sexta-feira, 3, no batalhão na Companhia de Policiamento Especializado – CPE, na Avenida Getúlio Vargas, número 655.

O ponto de partida será o quartel da Polícia Militar, com percurso pela Avenida 25 de Agosto até a igreja Nossa Senhora Aparecida, e retorno ao ponto de origem. Haverá dois pontos de hidratação com água e energético no caminho.

As inscrições, no valor de R$70, já foram encerradas. O servidor público Jadisson Oliveira, vai levar a cadela Jade, de um ano e três meses, e já foi buscar kit oficial da caminhada. “Para nós que criamos cães e gostamos de caminhar, é uma boa oportunidade de levar os cães para a população ver. É muito importante para todos”, enfatizou.

A “cãominhada” também será uma oportunidade para homenagear a Tina e Thor, dois cães que, durante oito anos, contribuíram com o serviço policial em Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá . ” Em ações na BR 364 os cães foram responsáveis pela apreensão de cerca de 900 quilos de drogas. Encontraram também armas de fogo.

A atividade faz parte da programação de 108 anos da Polícia Militar no Acre, no mês de maio. Já no dia 20 de maio, na sede do 6° Batalhão, haverá jogos de baralho xadrez e dominó. As inscrições são gratuitas e o evento é aberto ao público com premiação.